Wrapped TAC (WTAC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00474064 $ 0.00474064 $ 0.00474064 24h alacsony $ 0.00552756 $ 0.00552756 $ 0.00552756 24h magas 24h alacsony $ 0.00474064$ 0.00474064 $ 0.00474064 24h magas $ 0.00552756$ 0.00552756 $ 0.00552756 Minden idők csúcspontja $ 0.0173277$ 0.0173277 $ 0.0173277 Legalacsonyabb ár $ 0.00403269$ 0.00403269 $ 0.00403269 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -9.48% Árváltozás (7D) -14.78% Árváltozás (7D) -14.78%

Wrapped TAC (WTAC) valós idejű ár: $0.00477427. Az elmúlt 24 órában, a(z)WTAC legalacsonyabb ára $ 0.00474064, legmagasabb ára pedig $ 0.00552756 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WTAC valaha volt legmagasabb ára $ 0.0173277, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00403269 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WTAC változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -9.48% az elmúlt 24 órában, és -14.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped TAC (WTAC) piaci információk

Piaci érték $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Forgalomban lévő készlet 241.61M 241.61M 241.61M Teljes tokenszám 241,611,021.8201169 241,611,021.8201169 241,611,021.8201169

A(z) Wrapped TAC jelenlegi piaci plafonja $ 1.16M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WTAC keringésben lévő tokenszáma 241.61M, és a teljes tokenszám 241611021.8201169. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.16M.