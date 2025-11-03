Wrapped SOMI (WSOMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.356325 $ 0.356325 $ 0.356325 24h alacsony $ 0.403065 $ 0.403065 $ 0.403065 24h magas 24h alacsony $ 0.356325$ 0.356325 $ 0.356325 24h magas $ 0.403065$ 0.403065 $ 0.403065 Minden idők csúcspontja $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Legalacsonyabb ár $ 0.35646$ 0.35646 $ 0.35646 Árváltozás (1H) +0.64% Árváltozás (1D) -10.05% Árváltozás (7D) -31.13% Árváltozás (7D) -31.13%

Wrapped SOMI (WSOMI) valós idejű ár: $0.362541. Az elmúlt 24 órában, a(z)WSOMI legalacsonyabb ára $ 0.356325, legmagasabb ára pedig $ 0.403065 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WSOMI valaha volt legmagasabb ára $ 1.81, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.35646 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WSOMI változása a következő volt: +0.64% az elmúlt órában, -10.05% az elmúlt 24 órában, és -31.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped SOMI (WSOMI) piaci információk

Piaci érték $ 14.91M$ 14.91M $ 14.91M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.91M$ 14.91M $ 14.91M Forgalomban lévő készlet 41.16M 41.16M 41.16M Teljes tokenszám 41,155,633.78100922 41,155,633.78100922 41,155,633.78100922

A(z) Wrapped SOMI jelenlegi piaci plafonja $ 14.91M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WSOMI keringésben lévő tokenszáma 41.16M, és a teljes tokenszám 41155633.78100922. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.91M.