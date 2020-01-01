Wrapped SAFU (WSAFU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped SAFU (WSAFU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wrapped SAFU (WSAFU) tokennel kapcsolatos információk Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees. Hivatalos webhely: https://www.safura.io/ Fehér könyv: https://docs.safura.io/ Vásárolj most WSAFU tokent!

Wrapped SAFU (WSAFU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped SAFU (WSAFU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.08K $ 20.08K $ 20.08K Teljes tokenszám: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.08K $ 20.08K $ 20.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.060222 $ 0.060222 $ 0.060222 Minden idők mélypontja: $ 0.00545457 $ 0.00545457 $ 0.00545457 Jelenlegi ár: $ 0.00630313 $ 0.00630313 $ 0.00630313 További tudnivalók a(z) Wrapped SAFU (WSAFU) áráról

Wrapped SAFU (WSAFU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wrapped SAFU (WSAFU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WSAFU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WSAFU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WSAFU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WSAFU token élő árfolyamát!

WSAFU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WSAFU kapcsán? WSAFU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

