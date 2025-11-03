Wrapped RBNT (WRBNT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00622188 24h alacsony $ 0.00684455 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.03076976 Legalacsonyabb ár $ 0.00611261 Árváltozás (1H) -3.21% Árváltozás (1D) +2.88% Árváltozás (7D) +0.51%

Wrapped RBNT (WRBNT) valós idejű ár: $0.00650586. Az elmúlt 24 órában, a(z)WRBNT legalacsonyabb ára $ 0.00622188, legmagasabb ára pedig $ 0.00684455 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WRBNT valaha volt legmagasabb ára $ 0.03076976, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00611261 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WRBNT változása a következő volt: -3.21% az elmúlt órában, +2.88% az elmúlt 24 órában, és +0.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped RBNT (WRBNT) piaci információk

Piaci érték $ 5.71M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.83M Forgalomban lévő készlet 877.50M Teljes tokenszám 1,665,229,679.559079

A(z) Wrapped RBNT jelenlegi piaci plafonja $ 5.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WRBNT keringésben lévő tokenszáma 877.50M, és a teljes tokenszám 1665229679.559079. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.83M.