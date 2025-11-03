TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Peaq ár ma 0.073224 USD. Kövesd nyomon a(z) WPEAQ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WPEAQ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WPEAQ

WPEAQ árinformációk

Mi a(z) WPEAQ

WPEAQ tokenomikai adatai

WPEAQ árelőrejelzés

Wrapped Peaq Logó

Wrapped Peaq Ár (WPEAQ)

Nem listázott

1 WPEAQ-USD élő ár:

$0.073231
$0.073231$0.073231
-12.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped Peaq (WPEAQ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:06:36 (UTC+8)

Wrapped Peaq (WPEAQ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.072665
$ 0.072665$ 0.072665
24h alacsony
$ 0.086086
$ 0.086086$ 0.086086
24h magas

$ 0.072665
$ 0.072665$ 0.072665

$ 0.086086
$ 0.086086$ 0.086086

$ 0.147401
$ 0.147401$ 0.147401

$ 0.058887
$ 0.058887$ 0.058887

-2.08%

-12.31%

-17.74%

-17.74%

Wrapped Peaq (WPEAQ) valós idejű ár: $0.073224. Az elmúlt 24 órában, a(z)WPEAQ legalacsonyabb ára $ 0.072665, legmagasabb ára pedig $ 0.086086 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WPEAQ valaha volt legmagasabb ára $ 0.147401, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.058887 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WPEAQ változása a következő volt: -2.08% az elmúlt órában, -12.31% az elmúlt 24 órában, és -17.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Peaq (WPEAQ) piaci információk

$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M

--
----

$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M

99.70M
99.70M 99.70M

99,704,528.87032972
99,704,528.87032972 99,704,528.87032972

A(z) Wrapped Peaq jelenlegi piaci plafonja $ 7.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WPEAQ keringésben lévő tokenszáma 99.70M, és a teljes tokenszám 99704528.87032972. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.30M.

Wrapped Peaq (WPEAQ) árelőzmények USD

A(z) Wrapped PeaqUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.01028069463071704.
A(z) Wrapped Peaq USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0315132664.
A(z) Wrapped Peaq USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0139969653.
A(z) Wrapped Peaq USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.01028069463071704-12.31%
30 nap$ -0.0315132664-43.03%
60 nap$ +0.0139969653+19.12%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Peaq (WPEAQ)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Peaq árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Peaq (WPEAQ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Peaq (WPEAQ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Peaq rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Peaq árelőrejelzését most!

Wrapped Peaq (WPEAQ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Peaq (WPEAQ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WPEAQ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Peaq (WPEAQ)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Peaq (WPEAQ)?
A(z) élő WPEAQ ár a(z) USD esetében 0.073224 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WPEAQ ára a(z) USD esetében?
A(z) WPEAQ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.073224. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Peaq piaci plafonja?
A(z) WPEAQ piaci plafonja $ 7.30M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WPEAQ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WPEAQ keringésben lévő tokenszáma 99.70M USD.
Mi volt a(z) WPEAQ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WPEAQ mindenkori legmagasabb ára 0.147401 USD.
Mi volt a(z) WPEAQ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WPEAQ mindenkori legalacsonyabb ára 0.058887 USD.
Mekkora a(z) WPEAQ kereskedési volumene?
A(z) WPEAQ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WPEAQ ára emelkedni fog idén?
A(z) WPEAQ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WPEAQ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:06:36 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

