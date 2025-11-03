Wrapped Peaq (WPEAQ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.072665 $ 0.072665 $ 0.072665 24h alacsony $ 0.086086 $ 0.086086 $ 0.086086 24h magas 24h alacsony $ 0.072665$ 0.072665 $ 0.072665 24h magas $ 0.086086$ 0.086086 $ 0.086086 Minden idők csúcspontja $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 Legalacsonyabb ár $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 Árváltozás (1H) -2.08% Árváltozás (1D) -12.31% Árváltozás (7D) -17.74% Árváltozás (7D) -17.74%

Wrapped Peaq (WPEAQ) valós idejű ár: $0.073224. Az elmúlt 24 órában, a(z)WPEAQ legalacsonyabb ára $ 0.072665, legmagasabb ára pedig $ 0.086086 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WPEAQ valaha volt legmagasabb ára $ 0.147401, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.058887 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WPEAQ változása a következő volt: -2.08% az elmúlt órában, -12.31% az elmúlt 24 órában, és -17.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Peaq (WPEAQ) piaci információk

Piaci érték $ 7.30M$ 7.30M $ 7.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.30M$ 7.30M $ 7.30M Forgalomban lévő készlet 99.70M 99.70M 99.70M Teljes tokenszám 99,704,528.87032972 99,704,528.87032972 99,704,528.87032972

A(z) Wrapped Peaq jelenlegi piaci plafonja $ 7.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WPEAQ keringésben lévő tokenszáma 99.70M, és a teljes tokenszám 99704528.87032972. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.30M.