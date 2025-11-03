Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.147635 Legalacsonyabb ár $ 0.071996 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -1.59%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) valós idejű ár: $0.087125. Az elmúlt 24 órában, a(z)WSTPEAQ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WSTPEAQ valaha volt legmagasabb ára $ 0.147635, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.071996 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WSTPEAQ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) piaci információk

Piaci érték $ 38.77K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 38.77K Forgalomban lévő készlet 444.93K Teljes tokenszám 444,932.1183098018

A(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ jelenlegi piaci plafonja $ 38.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WSTPEAQ keringésben lévő tokenszáma 444.93K, és a teljes tokenszám 444932.1183098018. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.77K.