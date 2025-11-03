TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Parasail Staked PEAQ ár ma 0.087125 USD. Kövesd nyomon a(z) WSTPEAQ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WSTPEAQ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WSTPEAQ

WSTPEAQ árinformációk

Mi a(z) WSTPEAQ

WSTPEAQ hivatalos webhely

WSTPEAQ tokenomikai adatai

WSTPEAQ árelőrejelzés

Wrapped Parasail Staked PEAQ Ár (WSTPEAQ)

1 WSTPEAQ-USD élő ár:

$0.087125
$0.087125$0.087125
0.00%1D
USD
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Élő árdiagram
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.147635
$ 0.147635$ 0.147635

$ 0.071996
$ 0.071996$ 0.071996

--

--

-1.59%

-1.59%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) valós idejű ár: $0.087125. Az elmúlt 24 órában, a(z)WSTPEAQ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WSTPEAQ valaha volt legmagasabb ára $ 0.147635, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.071996 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WSTPEAQ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) piaci információk

$ 38.77K
$ 38.77K$ 38.77K

--
----

$ 38.77K
$ 38.77K$ 38.77K

444.93K
444.93K 444.93K

444,932.1183098018
444,932.1183098018 444,932.1183098018

A(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ jelenlegi piaci plafonja $ 38.77K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WSTPEAQ keringésben lévő tokenszáma 444.93K, és a teljes tokenszám 444932.1183098018. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.77K.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) árelőzmények USD

A(z) Wrapped Parasail Staked PEAQUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0276142513.
A(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0276142513-31.69%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Erőforrás

Hivatalos webhely

Wrapped Parasail Staked PEAQ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ árelőrejelzését most!

WSTPEAQ helyi valutákra

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WSTPEAQ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)?
A(z) élő WSTPEAQ ár a(z) USD esetében 0.087125 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WSTPEAQ ára a(z) USD esetében?
A(z) WSTPEAQ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.087125. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Parasail Staked PEAQ piaci plafonja?
A(z) WSTPEAQ piaci plafonja $ 38.77K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WSTPEAQ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WSTPEAQ keringésben lévő tokenszáma 444.93K USD.
Mi volt a(z) WSTPEAQ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WSTPEAQ mindenkori legmagasabb ára 0.147635 USD.
Mi volt a(z) WSTPEAQ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WSTPEAQ mindenkori legalacsonyabb ára 0.071996 USD.
Mekkora a(z) WSTPEAQ kereskedési volumene?
A(z) WSTPEAQ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WSTPEAQ ára emelkedni fog idén?
A(z) WSTPEAQ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WSTPEAQ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

