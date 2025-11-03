Wrapped M (WM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 24h alacsony $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 24h magas 24h alacsony $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 24h magas $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Minden idők csúcspontja $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Legalacsonyabb ár $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Árváltozás (1H) -1.57% Árváltozás (1D) -4.87% Árváltozás (7D) +9.75% Árváltozás (7D) +9.75%

Wrapped M (WM) valós idejű ár: $2.3. Az elmúlt 24 órában, a(z)WM legalacsonyabb ára $ 2.3, legmagasabb ára pedig $ 2.43 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WM valaha volt legmagasabb ára $ 2.96, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.363505 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WM változása a következő volt: -1.57% az elmúlt órában, -4.87% az elmúlt 24 órában, és +9.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped M (WM) piaci információk

Piaci érték $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Forgalomban lévő készlet 999.00K 999.00K 999.00K Teljes tokenszám 999,003.5887930351 999,003.5887930351 999,003.5887930351

A(z) Wrapped M jelenlegi piaci plafonja $ 2.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WM keringésben lévő tokenszáma 999.00K, és a teljes tokenszám 999003.5887930351. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.30M.