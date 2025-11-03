Wrapped HSK (WHSK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.32219 $ 0.32219 $ 0.32219 24h alacsony $ 0.327436 $ 0.327436 $ 0.327436 24h magas 24h alacsony $ 0.32219$ 0.32219 $ 0.32219 24h magas $ 0.327436$ 0.327436 $ 0.327436 Minden idők csúcspontja $ 0.608571$ 0.608571 $ 0.608571 Legalacsonyabb ár $ 0.282035$ 0.282035 $ 0.282035 Árváltozás (1H) -0.57% Árváltozás (1D) -1.39% Árváltozás (7D) -7.98% Árváltozás (7D) -7.98%

Wrapped HSK (WHSK) valós idejű ár: $0.322866. Az elmúlt 24 órában, a(z)WHSK legalacsonyabb ára $ 0.32219, legmagasabb ára pedig $ 0.327436 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WHSK valaha volt legmagasabb ára $ 0.608571, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.282035 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WHSK változása a következő volt: -0.57% az elmúlt órában, -1.39% az elmúlt 24 órában, és -7.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped HSK (WHSK) piaci információk

Piaci érték $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Forgalomban lévő készlet 3.73M 3.73M 3.73M Teljes tokenszám 3,731,667.392857967 3,731,667.392857967 3,731,667.392857967

A(z) Wrapped HSK jelenlegi piaci plafonja $ 1.20M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WHSK keringésben lévő tokenszáma 3.73M, és a teljes tokenszám 3731667.392857967. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.20M.