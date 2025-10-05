Wrapped HLP Ár (WHLP)
Wrapped HLP (WHLP) valós idejű ár: $1.024. Az elmúlt 24 órában, a(z)WHLP legalacsonyabb ára $ 1.012, legmagasabb ára pedig $ 1.029 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WHLP valaha volt legmagasabb ára $ 1.048, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.915753 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WHLP változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és +0.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Wrapped HLP jelenlegi piaci plafonja $ 7.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WHLP keringésben lévő tokenszáma 6.91M, és a teljes tokenszám 6912676.429354. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.09M.
A(z) Wrapped HLPUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000710382839387.
A(z) Wrapped HLP USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0061268992.
A(z) Wrapped HLP USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0149630976.
A(z) Wrapped HLP USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0252063705802061.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.000710382839387
|-0.06%
|30 nap
|$ +0.0061268992
|+0.60%
|60 nap
|$ +0.0149630976
|+1.46%
|90 nap
|$ +0.0252063705802061
|+2.52%
Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.
