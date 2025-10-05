A(z) élő Wrapped HLP ár ma 1.024 USD. Kövesd nyomon a(z) WHLP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WHLP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Wrapped HLP ár ma 1.024 USD. Kövesd nyomon a(z) WHLP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WHLP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WHLP

WHLP árinformációk

WHLP hivatalos webhely

WHLP tokenomikai adatai

WHLP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Wrapped HLP Logó

Wrapped HLP Ár (WHLP)

Nem listázott

1 WHLP-USD élő ár:

$1.025
$1.025$1.025
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped HLP (WHLP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:33:41 (UTC+8)

Wrapped HLP (WHLP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24h alacsony
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24h magas

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

+0.06%

-0.06%

+0.43%

+0.43%

Wrapped HLP (WHLP) valós idejű ár: $1.024. Az elmúlt 24 órában, a(z)WHLP legalacsonyabb ára $ 1.012, legmagasabb ára pedig $ 1.029 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WHLP valaha volt legmagasabb ára $ 1.048, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.915753 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WHLP változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és +0.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped HLP (WHLP) piaci információk

$ 7.09M
$ 7.09M$ 7.09M

--
----

$ 7.09M
$ 7.09M$ 7.09M

6.91M
6.91M 6.91M

6,912,676.429354
6,912,676.429354 6,912,676.429354

A(z) Wrapped HLP jelenlegi piaci plafonja $ 7.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WHLP keringésben lévő tokenszáma 6.91M, és a teljes tokenszám 6912676.429354. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.09M.

Wrapped HLP (WHLP) árelőzmények USD

A(z) Wrapped HLPUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000710382839387.
A(z) Wrapped HLP USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0061268992.
A(z) Wrapped HLP USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0149630976.
A(z) Wrapped HLP USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0252063705802061.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000710382839387-0.06%
30 nap$ +0.0061268992+0.60%
60 nap$ +0.0149630976+1.46%
90 nap$ +0.0252063705802061+2.52%

Mi a(z) Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped HLP (WHLP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Wrapped HLP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped HLP (WHLP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped HLP (WHLP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped HLP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped HLP árelőrejelzését most!

WHLP helyi valutákra

Wrapped HLP (WHLP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped HLP (WHLP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WHLP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped HLP (WHLP)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped HLP (WHLP)?
A(z) élő WHLP ár a(z) USD esetében 1.024 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WHLP ára a(z) USD esetében?
A(z) WHLP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.024. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped HLP piaci plafonja?
A(z) WHLP piaci plafonja $ 7.09M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WHLP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WHLP keringésben lévő tokenszáma 6.91M USD.
Mi volt a(z) WHLP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WHLP mindenkori legmagasabb ára 1.048 USD.
Mi volt a(z) WHLP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WHLP mindenkori legalacsonyabb ára 0.915753 USD.
Mekkora a(z) WHLP kereskedési volumene?
A(z) WHLP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WHLP ára emelkedni fog idén?
A(z) WHLP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WHLP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:33:41 (UTC+8)

Wrapped HLP (WHLP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.