Wrapped HLP (WHLP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24h alacsony $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24h magas 24h alacsony $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24h magas $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Minden idők csúcspontja $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Legalacsonyabb ár $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -0.06% Árváltozás (7D) +0.43% Árváltozás (7D) +0.43%

Wrapped HLP (WHLP) valós idejű ár: $1.024. Az elmúlt 24 órában, a(z)WHLP legalacsonyabb ára $ 1.012, legmagasabb ára pedig $ 1.029 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WHLP valaha volt legmagasabb ára $ 1.048, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.915753 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WHLP változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és +0.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped HLP (WHLP) piaci információk

Piaci érték $ 7.09M$ 7.09M $ 7.09M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.09M$ 7.09M $ 7.09M Forgalomban lévő készlet 6.91M 6.91M 6.91M Teljes tokenszám 6,912,676.429354 6,912,676.429354 6,912,676.429354

A(z) Wrapped HLP jelenlegi piaci plafonja $ 7.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WHLP keringésben lévő tokenszáma 6.91M, és a teljes tokenszám 6912676.429354. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.09M.