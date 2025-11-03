Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 108,669 $ 108,669 $ 108,669 24h alacsony $ 110,678 $ 110,678 $ 110,678 24h magas 24h alacsony $ 108,669$ 108,669 $ 108,669 24h magas $ 110,678$ 110,678 $ 110,678 Minden idők csúcspontja $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 Legalacsonyabb ár $ 104,626$ 104,626 $ 104,626 Árváltozás (1H) -0.34% Árváltozás (1D) -1.43% Árváltozás (7D) -5.03% Árváltozás (7D) -5.03%

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) valós idejű ár: $108,669. Az elmúlt 24 órában, a(z)WGBTC legalacsonyabb ára $ 108,669, legmagasabb ára pedig $ 110,678 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WGBTC valaha volt legmagasabb ára $ 124,609, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 104,626 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WGBTC változása a következő volt: -0.34% az elmúlt órában, -1.43% az elmúlt 24 órában, és -5.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) piaci információk

Piaci érték $ 367.41K$ 367.41K $ 367.41K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 367.40K$ 367.40K $ 367.40K Forgalomban lévő készlet 3.38 3.38 3.38 Teljes tokenszám 3.380921907487753 3.380921907487753 3.380921907487753

A(z) Wrapped Goat Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 367.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WGBTC keringésben lévő tokenszáma 3.38, és a teljes tokenszám 3.380921907487753. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 367.40K.