A(z) élő Wrapped Goat Bitcoin ár ma 108,669 USD. Kövesd nyomon a(z) WGBTC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WGBTC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WGBTC

WGBTC árinformációk

Mi a(z) WGBTC

WGBTC tokenomikai adatai

WGBTC árelőrejelzés

$108,669
$108,669
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Élő árdiagram
Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) árinformáció (USD)

$ 108,669
$ 108,669
$ 110,678
$ 110,678
$ 108,669
$ 108,669

$ 110,678
$ 110,678

$ 124,609
$ 124,609

$ 104,626
$ 104,626

-0.34%

-1.43%

-5.03%

-5.03%

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) valós idejű ár: $108,669. Az elmúlt 24 órában, a(z)WGBTC legalacsonyabb ára $ 108,669, legmagasabb ára pedig $ 110,678 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WGBTC valaha volt legmagasabb ára $ 124,609, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 104,626 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WGBTC változása a következő volt: -0.34% az elmúlt órában, -1.43% az elmúlt 24 órában, és -5.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) piaci információk

$ 367.41K
$ 367.41K

--
----

$ 367.40K
$ 367.40K

3.38
3.38

3.380921907487753
3.380921907487753

A(z) Wrapped Goat Bitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 367.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WGBTC keringésben lévő tokenszáma 3.38, és a teljes tokenszám 3.380921907487753. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 367.40K.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) árelőzmények USD

A(z) Wrapped Goat BitcoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1,583.7941176908.
A(z) Wrapped Goat Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -11,904.4172775000.
A(z) Wrapped Goat Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -2,968.1524653000.
A(z) Wrapped Goat Bitcoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1,583.7941176908-1.43%
30 nap$ -11,904.4172775000-10.95%
60 nap$ -2,968.1524653000-2.73%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Goat Bitcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Goat Bitcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Goat Bitcoin árelőrejelzését most!

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WGBTC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)?
A(z) élő WGBTC ár a(z) USD esetében 108,669 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WGBTC ára a(z) USD esetében?
A(z) WGBTC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 108,669. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Goat Bitcoin piaci plafonja?
A(z) WGBTC piaci plafonja $ 367.41K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WGBTC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WGBTC keringésben lévő tokenszáma 3.38 USD.
Mi volt a(z) WGBTC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WGBTC mindenkori legmagasabb ára 124,609 USD.
Mi volt a(z) WGBTC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WGBTC mindenkori legalacsonyabb ára 104,626 USD.
Mekkora a(z) WGBTC kereskedési volumene?
A(z) WGBTC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WGBTC ára emelkedni fog idén?
A(z) WGBTC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WGBTC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:05:59 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

