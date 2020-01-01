Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokennel kapcsolatos információk Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. Hivatalos webhely: https://fragmetric.xyz Fehér könyv: https://docs.fragmetric.xyz Vásárolj most WFRAGSOL tokent!

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 55.16M $ 55.16M $ 55.16M Teljes tokenszám: $ 253.83K $ 253.83K $ 253.83K Keringésben lévő tokenszám: $ 253.83K $ 253.83K $ 253.83K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 55.16M $ 55.16M $ 55.16M Minden idők csúcspontja: $ 227.41 $ 227.41 $ 227.41 Minden idők mélypontja: $ 100.68 $ 100.68 $ 100.68 Jelenlegi ár: $ 217.33 $ 217.33 $ 217.33 További tudnivalók a(z) Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) áráról

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WFRAGSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WFRAGSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WFRAGSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WFRAGSOL token élő árfolyamát!

WFRAGSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WFRAGSOL kapcsán? WFRAGSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WFRAGSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

