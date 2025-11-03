Wrapped Elephant (WELEPHANT) árinformáció (USD)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) valós idejű ár: $0.00520845. Az elmúlt 24 órában, a(z)WELEPHANT legalacsonyabb ára $ 0.00507023, legmagasabb ára pedig $ 0.00550508 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WELEPHANT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00642276, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00465357 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WELEPHANT változása a következő volt: +2.33% az elmúlt órában, -5.24% az elmúlt 24 órában, és -8.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) piaci információk

A(z) Wrapped Elephant jelenlegi piaci plafonja $ 165.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WELEPHANT keringésben lévő tokenszáma 31.81M, és a teljes tokenszám 31812084.9349925. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 165.63K.