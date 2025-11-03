TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Elephant ár ma 0.00520845 USD. Kövesd nyomon a(z) WELEPHANT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WELEPHANT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WELEPHANT

WELEPHANT árinformációk

Mi a(z) WELEPHANT

WELEPHANT hivatalos webhely

WELEPHANT tokenomikai adatai

WELEPHANT árelőrejelzés

Wrapped Elephant Logó

Wrapped Elephant Ár (WELEPHANT)

Nem listázott

1 WELEPHANT-USD élő ár:

$0.00520845
-5.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:05:52 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00507023
24h alacsony
$ 0.00550508
24h magas

$ 0.00507023
$ 0.00550508
$ 0.00642276
$ 0.00465357
+2.33%

-5.24%

-8.92%

-8.92%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) valós idejű ár: $0.00520845. Az elmúlt 24 órában, a(z)WELEPHANT legalacsonyabb ára $ 0.00507023, legmagasabb ára pedig $ 0.00550508 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WELEPHANT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00642276, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00465357 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WELEPHANT változása a következő volt: +2.33% az elmúlt órában, -5.24% az elmúlt 24 órában, és -8.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) piaci információk

$ 165.63K
--
$ 165.63K
31.81M
31,812,084.9349925
A(z) Wrapped Elephant jelenlegi piaci plafonja $ 165.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WELEPHANT keringésben lévő tokenszáma 31.81M, és a teljes tokenszám 31812084.9349925. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 165.63K.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) árelőzmények USD

A(z) Wrapped ElephantUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000288119662365149.
A(z) Wrapped Elephant USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0003042911.
A(z) Wrapped Elephant USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001034778.
A(z) Wrapped Elephant USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000288119662365149-5.24%
30 nap$ -0.0003042911-5.84%
60 nap$ -0.0001034778-1.98%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Wrapped Elephant árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Elephant (WELEPHANT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Elephant (WELEPHANT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Elephant rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Elephant árelőrejelzését most!

WELEPHANT helyi valutákra

Wrapped Elephant (WELEPHANT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Elephant (WELEPHANT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WELEPHANT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Elephant (WELEPHANT)?
A(z) élő WELEPHANT ár a(z) USD esetében 0.00520845 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WELEPHANT ára a(z) USD esetében?
A(z) WELEPHANT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00520845. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Elephant piaci plafonja?
A(z) WELEPHANT piaci plafonja $ 165.63K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WELEPHANT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WELEPHANT keringésben lévő tokenszáma 31.81M USD.
Mi volt a(z) WELEPHANT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WELEPHANT mindenkori legmagasabb ára 0.00642276 USD.
Mi volt a(z) WELEPHANT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WELEPHANT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00465357 USD.
Mekkora a(z) WELEPHANT kereskedési volumene?
A(z) WELEPHANT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WELEPHANT ára emelkedni fog idén?
A(z) WELEPHANT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WELEPHANT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:05:52 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

