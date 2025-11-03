Wrapped DOR (WDOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +11.70% Árváltozás (7D) +11.70%

Wrapped DOR (WDOR) valós idejű ár: $0.00295357. Az elmúlt 24 órában, a(z)WDOR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WDOR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00916377, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WDOR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +11.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped DOR (WDOR) piaci információk

Piaci érték $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K Forgalomban lévő készlet 25.00M 25.00M 25.00M Teljes tokenszám 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

A(z) Wrapped DOR jelenlegi piaci plafonja $ 73.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WDOR keringésben lévő tokenszáma 25.00M, és a teljes tokenszám 25000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 73.84K.