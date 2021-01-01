Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Hivatalos webhely: https://www.morphex.trade/ Vásárolj most WBLT tokent!

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 770.19K $ 770.19K $ 770.19K Teljes tokenszám: $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K Keringésben lévő tokenszám: $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 770.19K $ 770.19K $ 770.19K Minden idők csúcspontja: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Minden idők mélypontja: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Jelenlegi ár: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 További tudnivalók a(z) Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) áráról

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WBLT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WBLT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WBLT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WBLT token élő árfolyamát!

WBLT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WBLT kapcsán? WBLT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WBLT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

