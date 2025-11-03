Wrapped BESC (WBESC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 24h alacsony $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 24h magas 24h alacsony $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 24h magas $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Minden idők csúcspontja $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Legalacsonyabb ár $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Árváltozás (1H) -0.37% Árváltozás (1D) -6.35% Árváltozás (7D) -21.08% Árváltozás (7D) -21.08%

Wrapped BESC (WBESC) valós idejű ár: $2.83. Az elmúlt 24 órában, a(z)WBESC legalacsonyabb ára $ 2.81, legmagasabb ára pedig $ 3.24 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WBESC valaha volt legmagasabb ára $ 5.37, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 2.81 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WBESC változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, -6.35% az elmúlt 24 órában, és -21.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped BESC (WBESC) piaci információk

Piaci érték $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Forgalomban lévő készlet 839.01K 839.01K 839.01K Teljes tokenszám 839,009.6623576442 839,009.6623576442 839,009.6623576442

A(z) Wrapped BESC jelenlegi piaci plafonja $ 2.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WBESC keringésben lévő tokenszáma 839.01K, és a teljes tokenszám 839009.6623576442. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.37M.