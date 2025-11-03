TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Wrapped BESC ár ma 2.83 USD. Kövesd nyomon a(z) WBESC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WBESC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Wrapped BESC ár ma 2.83 USD. Kövesd nyomon a(z) WBESC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WBESC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WBESC

WBESC árinformációk

Mi a(z) WBESC

WBESC hivatalos webhely

WBESC tokenomikai adatai

WBESC árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Wrapped BESC Logó

Wrapped BESC Ár (WBESC)

Nem listázott

1 WBESC-USD élő ár:

$2.83
$2.83$2.83
-6.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped BESC (WBESC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:05:38 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 2.81
$ 2.81$ 2.81
24h alacsony
$ 3.24
$ 3.24$ 3.24
24h magas

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

$ 3.24
$ 3.24$ 3.24

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

-0.37%

-6.35%

-21.08%

-21.08%

Wrapped BESC (WBESC) valós idejű ár: $2.83. Az elmúlt 24 órában, a(z)WBESC legalacsonyabb ára $ 2.81, legmagasabb ára pedig $ 3.24 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WBESC valaha volt legmagasabb ára $ 5.37, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 2.81 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WBESC változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, -6.35% az elmúlt 24 órában, és -21.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped BESC (WBESC) piaci információk

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

--
----

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

839.01K
839.01K 839.01K

839,009.6623576442
839,009.6623576442 839,009.6623576442

A(z) Wrapped BESC jelenlegi piaci plafonja $ 2.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WBESC keringésben lévő tokenszáma 839.01K, és a teljes tokenszám 839009.6623576442. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.37M.

Wrapped BESC (WBESC) árelőzmények USD

A(z) Wrapped BESCUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.191657933504447.
A(z) Wrapped BESC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.9285297920.
A(z) Wrapped BESC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.8708221300.
A(z) Wrapped BESC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.191657933504447-6.35%
30 nap$ -0.9285297920-32.81%
60 nap$ -0.8708221300-30.77%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped BESC (WBESC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Wrapped BESC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped BESC (WBESC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped BESC (WBESC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped BESC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped BESC árelőrejelzését most!

WBESC helyi valutákra

Wrapped BESC (WBESC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped BESC (WBESC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WBESC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped BESC (WBESC)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped BESC (WBESC)?
A(z) élő WBESC ár a(z) USD esetében 2.83 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WBESC ára a(z) USD esetében?
A(z) WBESC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.83. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped BESC piaci plafonja?
A(z) WBESC piaci plafonja $ 2.37M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WBESC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WBESC keringésben lévő tokenszáma 839.01K USD.
Mi volt a(z) WBESC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WBESC mindenkori legmagasabb ára 5.37 USD.
Mi volt a(z) WBESC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WBESC mindenkori legalacsonyabb ára 2.81 USD.
Mekkora a(z) WBESC kereskedési volumene?
A(z) WBESC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WBESC ára emelkedni fog idén?
A(z) WBESC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WBESC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:05:38 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,932.87
$107,932.87$107,932.87

-1.97%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,753.00
$3,753.00$3,753.00

-2.60%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.22
$178.22$178.22

-3.02%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0759
$1.0759$1.0759

-14.73%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,932.87
$107,932.87$107,932.87

-1.97%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,753.00
$3,753.00$3,753.00

-2.60%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.22
$178.22$178.22

-3.02%

DASH Logó

DASH

DASH

$86.95
$86.95$86.95

-1.86%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4473
$2.4473$2.4473

-2.10%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0335
$0.0335$0.0335

-33.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05835
$0.05835$0.05835

+191.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10346
$0.10346$0.10346

+25.23%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001974
$0.000000001974$0.000000001974

+353.79%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000511
$0.0000511$0.0000511

+102.77%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005401
$0.00005401$0.00005401

+47.52%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000522
$0.000000000522$0.000000000522

+34.19%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009806
$0.0009806$0.0009806

+27.86%