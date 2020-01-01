Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped Beacon ETH (WBETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokennel kapcsolatos információk WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Hivatalos webhely: https://www.binance.com/en/wbeth Vásárolj most WBETH tokent!

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped Beacon ETH (WBETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.19B $ 14.19B $ 14.19B Teljes tokenszám: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.19B $ 14.19B $ 14.19B Minden idők csúcspontja: $ 5,330.78 $ 5,330.78 $ 5,330.78 Minden idők mélypontja: $ 1,501.6 $ 1,501.6 $ 1,501.6 Jelenlegi ár: $ 4,627.66 $ 4,627.66 $ 4,627.66 További tudnivalók a(z) Wrapped Beacon ETH (WBETH) áráról

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WBETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WBETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WBETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WBETH token élő árfolyamát!

WBETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WBETH kapcsán? WBETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WBETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

