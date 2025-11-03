Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24h alacsony $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24h magas 24h alacsony $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24h magas $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Minden idők csúcspontja $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Legalacsonyabb ár $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -0.01% Árváltozás (7D) -0.05% Árváltozás (7D) -0.05%

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) valós idejű ár: $1.004. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAPLAUSDT0 legalacsonyabb ára $ 1.002, legmagasabb ára pedig $ 1.005 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAPLAUSDT0 valaha volt legmagasabb ára $ 1.029, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.988984 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAPLAUSDT0 változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) piaci információk

Piaci érték $ 39.23M$ 39.23M $ 39.23M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 39.23M$ 39.23M $ 39.23M Forgalomban lévő készlet 39.08M 39.08M 39.08M Teljes tokenszám 39,075,437.34355 39,075,437.34355 39,075,437.34355

A(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 jelenlegi piaci plafonja $ 39.23M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAPLAUSDT0 keringésben lévő tokenszáma 39.08M, és a teljes tokenszám 39075437.34355. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 39.23M.