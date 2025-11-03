TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Aave Plasma USDT0 ár ma 1.004 USD. Kövesd nyomon a(z) WAPLAUSDT0 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAPLAUSDT0 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Wrapped Aave Plasma USDT0 Ár (WAPLAUSDT0)

1 WAPLAUSDT0-USD élő ár:

$1.004
$1.004$1.004
0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Élő árdiagram
Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) árinformáció (USD)

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 0.988984
$ 0.988984$ 0.988984

-0.01%

-0.01%

-0.05%

-0.05%

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) valós idejű ár: $1.004. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAPLAUSDT0 legalacsonyabb ára $ 1.002, legmagasabb ára pedig $ 1.005 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAPLAUSDT0 valaha volt legmagasabb ára $ 1.029, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.988984 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAPLAUSDT0 változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) piaci információk

$ 39.23M
$ 39.23M$ 39.23M

--
----

$ 39.23M
$ 39.23M$ 39.23M

39.08M
39.08M 39.08M

39,075,437.34355
39,075,437.34355 39,075,437.34355

A(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 jelenlegi piaci plafonja $ 39.23M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAPLAUSDT0 keringésben lévő tokenszáma 39.08M, és a teljes tokenszám 39075437.34355. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 39.23M.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) árelőzmények USD

A(z) Wrapped Aave Plasma USDT0USD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000181463098657.
A(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007182616.
A(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000181463098657-0.01%
30 nap$ -0.0007182616-0.07%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon.

Wrapped Aave Plasma USDT0 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 árelőrejelzését most!

WAPLAUSDT0 helyi valutákra

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAPLAUSDT0 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)?
A(z) élő WAPLAUSDT0 ár a(z) USD esetében 1.004 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAPLAUSDT0 ára a(z) USD esetében?
A(z) WAPLAUSDT0 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.004. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Aave Plasma USDT0 piaci plafonja?
A(z) WAPLAUSDT0 piaci plafonja $ 39.23M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAPLAUSDT0 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAPLAUSDT0 keringésben lévő tokenszáma 39.08M USD.
Mi volt a(z) WAPLAUSDT0 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAPLAUSDT0 mindenkori legmagasabb ára 1.029 USD.
Mi volt a(z) WAPLAUSDT0 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAPLAUSDT0 mindenkori legalacsonyabb ára 0.988984 USD.
Mekkora a(z) WAPLAUSDT0 kereskedési volumene?
A(z) WAPLAUSDT0 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAPLAUSDT0 ára emelkedni fog idén?
A(z) WAPLAUSDT0 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAPLAUSDT0 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:05:30 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

