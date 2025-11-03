Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.998337 $ 0.998337 $ 0.998337 24h alacsony $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24h magas 24h alacsony $ 0.998337$ 0.998337 $ 0.998337 24h magas $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Minden idők csúcspontja $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Legalacsonyabb ár $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Árváltozás (1H) +0.02% Árváltozás (1D) -0.09% Árváltozás (7D) +0.02% Árváltozás (7D) +0.02%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) valós idejű ár: $0.999073. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAPLAUSDE legalacsonyabb ára $ 0.998337, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAPLAUSDE valaha volt legmagasabb ára $ 1.028, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.956016 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAPLAUSDE változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és +0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) piaci információk

Piaci érték $ 10.60M$ 10.60M $ 10.60M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.60M$ 10.60M $ 10.60M Forgalomban lévő készlet 10.61M 10.61M 10.61M Teljes tokenszám 10,614,207.44057614 10,614,207.44057614 10,614,207.44057614

A(z) Wrapped Aave Plasma USDe jelenlegi piaci plafonja $ 10.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAPLAUSDE keringésben lévő tokenszáma 10.61M, és a teljes tokenszám 10614207.44057614. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.60M.