A(z) élő Wrapped Aave Plasma USDe ár ma 0.999073 USD. Kövesd nyomon a(z) WAPLAUSDE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAPLAUSDE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Wrapped Aave Plasma USDe ár ma 0.999073 USD. Kövesd nyomon a(z) WAPLAUSDE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAPLAUSDE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WAPLAUSDE

WAPLAUSDE árinformációk

Mi a(z) WAPLAUSDE

WAPLAUSDE tokenomikai adatai

WAPLAUSDE árelőrejelzés

Wrapped Aave Plasma USDe Logó

Wrapped Aave Plasma USDe Ár (WAPLAUSDE)

Nem listázott

1 WAPLAUSDE-USD élő ár:

$0.999073
$0.999073$0.999073
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:05:22 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.998337
$ 0.998337$ 0.998337
24h alacsony
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24h magas

$ 0.998337
$ 0.998337$ 0.998337

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.956016
$ 0.956016$ 0.956016

+0.02%

-0.09%

+0.02%

+0.02%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) valós idejű ár: $0.999073. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAPLAUSDE legalacsonyabb ára $ 0.998337, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAPLAUSDE valaha volt legmagasabb ára $ 1.028, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.956016 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAPLAUSDE változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, -0.09% az elmúlt 24 órában, és +0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) piaci információk

$ 10.60M
$ 10.60M$ 10.60M

--
----

$ 10.60M
$ 10.60M$ 10.60M

10.61M
10.61M 10.61M

10,614,207.44057614
10,614,207.44057614 10,614,207.44057614

A(z) Wrapped Aave Plasma USDe jelenlegi piaci plafonja $ 10.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAPLAUSDE keringésben lévő tokenszáma 10.61M, és a teljes tokenszám 10614207.44057614. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.60M.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőzmények USD

A(z) Wrapped Aave Plasma USDeUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0009105933702001.
A(z) Wrapped Aave Plasma USDe USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0046623739.
A(z) Wrapped Aave Plasma USDe USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wrapped Aave Plasma USDe USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0009105933702001-0.09%
30 nap$ -0.0046623739-0.46%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Aave Plasma USDe árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Aave Plasma USDe rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Aave Plasma USDe árelőrejelzését most!

WAPLAUSDE helyi valutákra

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAPLAUSDE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)?
A(z) élő WAPLAUSDE ár a(z) USD esetében 0.999073 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAPLAUSDE ára a(z) USD esetében?
A(z) WAPLAUSDE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.999073. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Aave Plasma USDe piaci plafonja?
A(z) WAPLAUSDE piaci plafonja $ 10.60M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAPLAUSDE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAPLAUSDE keringésben lévő tokenszáma 10.61M USD.
Mi volt a(z) WAPLAUSDE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAPLAUSDE mindenkori legmagasabb ára 1.028 USD.
Mi volt a(z) WAPLAUSDE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAPLAUSDE mindenkori legalacsonyabb ára 0.956016 USD.
Mekkora a(z) WAPLAUSDE kereskedési volumene?
A(z) WAPLAUSDE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAPLAUSDE ára emelkedni fog idén?
A(z) WAPLAUSDE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAPLAUSDE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:05:22 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

