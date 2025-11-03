Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 Legalacsonyabb ár $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) valós idejű ár: $4,381.62. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAOPTWETH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAOPTWETH valaha volt legmagasabb ára $ 5,168.19, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 4,005.73 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAOPTWETH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) piaci információk

Piaci érték $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Forgalomban lévő készlet 243.81 243.81 243.81 Teljes tokenszám 243.8054436973315 243.8054436973315 243.8054436973315

A(z) Wrapped Aave Optimism WETH jelenlegi piaci plafonja $ 1.13M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAOPTWETH keringésben lévő tokenszáma 243.81, és a teljes tokenszám 243.8054436973315. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.07M.