Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 4,545.39 $ 4,545.39 $ 4,545.39 24h alacsony $ 4,766.89 $ 4,766.89 $ 4,766.89 24h magas 24h alacsony $ 4,545.39$ 4,545.39 $ 4,545.39 24h magas $ 4,766.89$ 4,766.89 $ 4,766.89 Minden idők csúcspontja $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 Legalacsonyabb ár $ 4,471.57$ 4,471.57 $ 4,471.57 Árváltozás (1H) +0.20% Árváltozás (1D) -3.57% Árváltozás (7D) -10.75% Árváltozás (7D) -10.75%

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) valós idejű ár: $4,555.35. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAGNOWSTETH legalacsonyabb ára $ 4,545.39, legmagasabb ára pedig $ 4,766.89 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAGNOWSTETH valaha volt legmagasabb ára $ 5,982.55, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 4,471.57 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAGNOWSTETH változása a következő volt: +0.20% az elmúlt órában, -3.57% az elmúlt 24 órában, és -10.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) piaci információk

Piaci érték $ 6.54M$ 6.54M $ 6.54M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.54M$ 6.54M $ 6.54M Forgalomban lévő készlet 1.43K 1.43K 1.43K Teljes tokenszám 1,434.841759376328 1,434.841759376328 1,434.841759376328

A(z) Wrapped Aave Gnosis wstETH jelenlegi piaci plafonja $ 6.54M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAGNOWSTETH keringésben lévő tokenszáma 1.43K, és a teljes tokenszám 1434.841759376328. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.54M.