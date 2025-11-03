Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,792.93 24h alacsony $ 3,978.14 24h magas Minden idők csúcspontja $ 5,023.11 Legalacsonyabb ár $ 3,736.37 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -4.12% Árváltozás (7D) -10.99%

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) valós idejű ár: $3,796.42. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAGNOWETH legalacsonyabb ára $ 3,792.93, legmagasabb ára pedig $ 3,978.14 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAGNOWETH valaha volt legmagasabb ára $ 5,023.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,736.37 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAGNOWETH változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -4.12% az elmúlt 24 órában, és -10.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) piaci információk

Piaci érték $ 4.04M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.04M Forgalomban lévő készlet 1.06K Teljes tokenszám 1,063.496713772048

A(z) Wrapped Aave Gnosis WETH jelenlegi piaci plafonja $ 4.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAGNOWETH keringésben lévő tokenszáma 1.06K, és a teljes tokenszám 1063.496713772048. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.04M.