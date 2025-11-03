Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,925.37 24h alacsony $ 4,130.28 24h magas Minden idők csúcspontja $ 5,206.48 Legalacsonyabb ár $ 3,549.35 Árváltozás (1H) +0.31% Árváltozás (1D) -3.33% Árváltozás (7D) -11.08%

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) valós idejű ár: $3,952.14. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAETHWETH legalacsonyabb ára $ 3,925.37, legmagasabb ára pedig $ 4,130.28 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAETHWETH valaha volt legmagasabb ára $ 5,206.48, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,549.35 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAETHWETH változása a következő volt: +0.31% az elmúlt órában, -3.33% az elmúlt 24 órában, és -11.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) piaci információk

Piaci érték $ 142.56M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 142.56M Forgalomban lévő készlet 36.07K Teljes tokenszám 36,072.59983357816

A(z) Wrapped Aave Ethereum WETH jelenlegi piaci plafonja $ 142.56M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAETHWETH keringésben lévő tokenszáma 36.07K, és a teljes tokenszám 36072.59983357816. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 142.56M.