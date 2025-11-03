Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24h alacsony $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24h magas 24h alacsony $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24h magas $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Minden idők csúcspontja $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Legalacsonyabb ár $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Árváltozás (1H) +0.22% Árváltozás (1D) -0.70% Árváltozás (7D) -0.69% Árváltozás (7D) -0.69%

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) valós idejű ár: $1.14. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAETHUSDT legalacsonyabb ára $ 1.13, legmagasabb ára pedig $ 1.15 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAETHUSDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.23, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.033 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAETHUSDT változása a következő volt: +0.22% az elmúlt órában, -0.70% az elmúlt 24 órában, és -0.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) piaci információk

Piaci érték $ 122.70M$ 122.70M $ 122.70M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 122.70M$ 122.70M $ 122.70M Forgalomban lévő készlet 108.05M 108.05M 108.05M Teljes tokenszám 108,048,305.858502 108,048,305.858502 108,048,305.858502

A(z) Wrapped Aave Ethereum USDT jelenlegi piaci plafonja $ 122.70M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAETHUSDT keringésben lévő tokenszáma 108.05M, és a teljes tokenszám 108048305.858502. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 122.70M.