Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 24h alacsony $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24h magas 24h alacsony $ 1.091$ 1.091 $ 1.091 24h magas $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Minden idők csúcspontja $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Legalacsonyabb ár $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Árváltozás (1H) +1.37% Árváltozás (1D) -1.81% Árváltozás (7D) -1.76% Árváltozás (7D) -1.76%

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) valós idejű ár: $1.13. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAETHUSDC legalacsonyabb ára $ 1.091, legmagasabb ára pedig $ 1.16 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAETHUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 1.27, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.965606 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAETHUSDC változása a következő volt: +1.37% az elmúlt órában, -1.81% az elmúlt 24 órában, és -1.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) piaci információk

Piaci érték $ 127.37M$ 127.37M $ 127.37M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 127.37M$ 127.37M $ 127.37M Forgalomban lévő készlet 112.95M 112.95M 112.95M Teljes tokenszám 112,949,733.47202 112,949,733.47202 112,949,733.47202

A(z) Wrapped Aave Ethereum USDC jelenlegi piaci plafonja $ 127.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAETHUSDC keringésben lévő tokenszáma 112.95M, és a teljes tokenszám 112949733.47202. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 127.37M.