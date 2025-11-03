TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Aave Ethereum USDC ár ma 1.13 USD. Kövesd nyomon a(z) WAETHUSDC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAETHUSDC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WAETHUSDC

WAETHUSDC árinformációk

Mi a(z) WAETHUSDC

WAETHUSDC tokenomikai adatai

WAETHUSDC árelőrejelzés

Wrapped Aave Ethereum USDC Logó

Wrapped Aave Ethereum USDC Ár (WAETHUSDC)

Nem listázott

1 WAETHUSDC-USD élő ár:

$1.13
$1.13$1.13
-1.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:04:30 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.091
$ 1.091$ 1.091
24h alacsony
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24h magas

$ 1.091
$ 1.091$ 1.091

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.965606
$ 0.965606$ 0.965606

+1.37%

-1.81%

-1.76%

-1.76%

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) valós idejű ár: $1.13. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAETHUSDC legalacsonyabb ára $ 1.091, legmagasabb ára pedig $ 1.16 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAETHUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 1.27, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.965606 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAETHUSDC változása a következő volt: +1.37% az elmúlt órában, -1.81% az elmúlt 24 órában, és -1.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) piaci információk

$ 127.37M
$ 127.37M$ 127.37M

--
----

$ 127.37M
$ 127.37M$ 127.37M

112.95M
112.95M 112.95M

112,949,733.47202
112,949,733.47202 112,949,733.47202

A(z) Wrapped Aave Ethereum USDC jelenlegi piaci plafonja $ 127.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAETHUSDC keringésben lévő tokenszáma 112.95M, és a teljes tokenszám 112949733.47202. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 127.37M.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) árelőzmények USD

A(z) Wrapped Aave Ethereum USDCUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.020847212724982.
A(z) Wrapped Aave Ethereum USDC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0178651870.
A(z) Wrapped Aave Ethereum USDC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0129138660.
A(z) Wrapped Aave Ethereum USDC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.020847212724982-1.81%
30 nap$ -0.0178651870-1.58%
60 nap$ -0.0129138660-1.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Aave Ethereum USDC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Aave Ethereum USDC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Aave Ethereum USDC árelőrejelzését most!

WAETHUSDC helyi valutákra

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAETHUSDC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)?
A(z) élő WAETHUSDC ár a(z) USD esetében 1.13 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAETHUSDC ára a(z) USD esetében?
A(z) WAETHUSDC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.13. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Aave Ethereum USDC piaci plafonja?
A(z) WAETHUSDC piaci plafonja $ 127.37M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAETHUSDC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAETHUSDC keringésben lévő tokenszáma 112.95M USD.
Mi volt a(z) WAETHUSDC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAETHUSDC mindenkori legmagasabb ára 1.27 USD.
Mi volt a(z) WAETHUSDC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAETHUSDC mindenkori legalacsonyabb ára 0.965606 USD.
Mekkora a(z) WAETHUSDC kereskedési volumene?
A(z) WAETHUSDC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAETHUSDC ára emelkedni fog idén?
A(z) WAETHUSDC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAETHUSDC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:04:30 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

