Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 4,540.4 $ 4,540.4 $ 4,540.4 24h alacsony $ 4,789.98 $ 4,789.98 $ 4,789.98 24h magas 24h alacsony $ 4,540.4$ 4,540.4 $ 4,540.4 24h magas $ 4,789.98$ 4,789.98 $ 4,789.98 Minden idők csúcspontja $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 Legalacsonyabb ár $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 Árváltozás (1H) +0.29% Árváltozás (1D) -4.15% Árváltozás (7D) -10.90% Árváltozás (7D) -10.90%

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) valós idejű ár: $4,576.92. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAETHLIDOWSTETH legalacsonyabb ára $ 4,540.4, legmagasabb ára pedig $ 4,789.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAETHLIDOWSTETH valaha volt legmagasabb ára $ 6,300.14, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,160.66 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAETHLIDOWSTETH változása a következő volt: +0.29% az elmúlt órában, -4.15% az elmúlt 24 órában, és -10.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) piaci információk

Piaci érték $ 11.85M$ 11.85M $ 11.85M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.85M$ 11.85M $ 11.85M Forgalomban lévő készlet 2.59K 2.59K 2.59K Teljes tokenszám 2,591.741785692631 2,591.741785692631 2,591.741785692631

A(z) Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH jelenlegi piaci plafonja $ 11.85M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAETHLIDOWSTETH keringésben lévő tokenszáma 2.59K, és a teljes tokenszám 2591.741785692631. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.85M.