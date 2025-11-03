Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,821.13 $ 3,821.13 $ 3,821.13 24h alacsony $ 4,055.63 $ 4,055.63 $ 4,055.63 24h magas 24h alacsony $ 3,821.13$ 3,821.13 $ 3,821.13 24h magas $ 4,055.63$ 4,055.63 $ 4,055.63 Minden idők csúcspontja $ 5,312.72$ 5,312.72 $ 5,312.72 Legalacsonyabb ár $ 1,900.47$ 1,900.47 $ 1,900.47 Árváltozás (1H) +0.40% Árváltozás (1D) -5.13% Árváltozás (7D) -10.89% Árváltozás (7D) -10.89%

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) valós idejű ár: $3,847.41. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAETHLIDOWETH legalacsonyabb ára $ 3,821.13, legmagasabb ára pedig $ 4,055.63 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAETHLIDOWETH valaha volt legmagasabb ára $ 5,312.72, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1,900.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAETHLIDOWETH változása a következő volt: +0.40% az elmúlt órában, -5.13% az elmúlt 24 órában, és -10.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) piaci információk

Piaci érték $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Forgalomban lévő készlet 961.14 961.14 961.14 Teljes tokenszám 961.1440810537639 961.1440810537639 961.1440810537639

A(z) Wrapped Aave Ethereum Lido WETH jelenlegi piaci plafonja $ 3.70M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAETHLIDOWETH keringésben lévő tokenszáma 961.14, és a teljes tokenszám 961.1440810537639. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.70M.