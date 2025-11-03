Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 1.017 24h magas $ 1.023 Minden idők csúcspontja $ 1.11 Legalacsonyabb ár $ 0.920237 Árváltozás (1H) +0.30% Árváltozás (1D) -0.00% Árváltozás (7D) +0.01%

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) valós idejű ár: $1.022. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAETHLIDOGHO legalacsonyabb ára $ 1.017, legmagasabb ára pedig $ 1.023 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAETHLIDOGHO valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.920237 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAETHLIDOGHO változása a következő volt: +0.30% az elmúlt órában, -0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) piaci információk

Piaci érték $ 22.35M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 22.35M Forgalomban lévő készlet 21.87M Teljes tokenszám 21,865,943.34547279

A(z) Wrapped Aave Ethereum Lido GHO jelenlegi piaci plafonja $ 22.35M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAETHLIDOGHO keringésben lévő tokenszáma 21.87M, és a teljes tokenszám 21865943.34547279. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.35M.