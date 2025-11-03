Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) árinformáció (USD)

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) valós idejű ár: $4,724.89. Az elmúlt 24 órában, a(z)WABASWSTETH legalacsonyabb ára $ 4,724.36, legmagasabb ára pedig $ 4,733.42 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WABASWSTETH valaha volt legmagasabb ára $ 8,323.65, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 4,293.25 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WABASWSTETH változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.13% az elmúlt 24 órában, és -8.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) piaci információk

A(z) Wrapped Aave Base wstETH jelenlegi piaci plafonja $ 153.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WABASWSTETH keringésben lévő tokenszáma 32.57, és a teljes tokenszám 32.56694186068371. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 153.88K.