Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,979.79 $ 3,979.79 $ 3,979.79 24h alacsony $ 4,015.61 $ 4,015.61 $ 4,015.61 24h magas 24h alacsony $ 3,979.79$ 3,979.79 $ 3,979.79 24h magas $ 4,015.61$ 4,015.61 $ 4,015.61 Minden idők csúcspontja $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Legalacsonyabb ár $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 Árváltozás (1H) -0.02% Árváltozás (1D) -0.64% Árváltozás (7D) -5.73% Árváltozás (7D) -5.73%

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) valós idejű ár: $3,985.68. Az elmúlt 24 órában, a(z)WABASWETH legalacsonyabb ára $ 3,979.79, legmagasabb ára pedig $ 4,015.61 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WABASWETH valaha volt legmagasabb ára $ 7,104.16, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,674.28 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WABASWETH változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -0.64% az elmúlt 24 órában, és -5.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) piaci információk

Piaci érték $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Forgalomban lévő készlet 272.34 272.34 272.34 Teljes tokenszám 272.339048339151 272.339048339151 272.339048339151

A(z) Wrapped Aave Base WETH jelenlegi piaci plafonja $ 1.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WABASWETH keringésben lévő tokenszáma 272.34, és a teljes tokenszám 272.339048339151. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.09M.