Blue Chip Blitz
A(z) élő Wrapped Aave Base WETH ár ma 3,985.68 USD. Kövesd nyomon a(z) WABASWETH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WABASWETH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$3,985.68
$3,985.68
-0.60%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:03:46 (UTC+8)

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 3,979.79
$ 3,979.79
24h alacsony
$ 4,015.61
$ 4,015.61
24h magas

$ 3,979.79
$ 3,979.79

$ 4,015.61
$ 4,015.61

$ 7,104.16
$ 7,104.16

$ 3,674.28
$ 3,674.28

-0.02%

-0.64%

-5.73%

-5.73%

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) valós idejű ár: $3,985.68. Az elmúlt 24 órában, a(z)WABASWETH legalacsonyabb ára $ 3,979.79, legmagasabb ára pedig $ 4,015.61 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WABASWETH valaha volt legmagasabb ára $ 7,104.16, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,674.28 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WABASWETH változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -0.64% az elmúlt 24 órában, és -5.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) piaci információk

$ 1.09M
$ 1.09M

--
--

$ 1.09M
$ 1.09M

272.34
272.34

272.339048339151
272.339048339151

A(z) Wrapped Aave Base WETH jelenlegi piaci plafonja $ 1.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WABASWETH keringésben lévő tokenszáma 272.34, és a teljes tokenszám 272.339048339151. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.09M.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőzmények USD

A(z) Wrapped Aave Base WETHUSD mai árváltozása a következő volt: $ -25.941324949456.
A(z) Wrapped Aave Base WETH USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -564.0315123600.
A(z) Wrapped Aave Base WETH USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -485.8001867520.
A(z) Wrapped Aave Base WETH USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -25.941324949456-0.64%
30 nap$ -564.0315123600-14.15%
60 nap$ -485.8001867520-12.18%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Aave Base WETH árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Aave Base WETH rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Aave Base WETH árelőrejelzését most!

WABASWETH helyi valutákra

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WABASWETH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)?
A(z) élő WABASWETH ár a(z) USD esetében 3,985.68 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WABASWETH ára a(z) USD esetében?
A(z) WABASWETH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 3,985.68. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Aave Base WETH piaci plafonja?
A(z) WABASWETH piaci plafonja $ 1.09M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WABASWETH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WABASWETH keringésben lévő tokenszáma 272.34 USD.
Mi volt a(z) WABASWETH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WABASWETH mindenkori legmagasabb ára 7,104.16 USD.
Mi volt a(z) WABASWETH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WABASWETH mindenkori legalacsonyabb ára 3,674.28 USD.
Mekkora a(z) WABASWETH kereskedési volumene?
A(z) WABASWETH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WABASWETH ára emelkedni fog idén?
A(z) WABASWETH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WABASWETH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:03:46 (UTC+8)

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,953.62

$3,751.41

$178.33

$1.0798

$0.9998

$107,953.62

$3,751.41

$178.33

$87.33

$2.4480

$0.00000

$0.00000

$0.0331

$0.05673

$0.10336

$0.000000001880

$0.0000557

$0.00005451

$0.0009985

$0.000000000494

