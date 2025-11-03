Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24h alacsony $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24h magas 24h alacsony $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24h magas $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Minden idők csúcspontja $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Legalacsonyabb ár $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Árváltozás (1H) +0.24% Árváltozás (1D) +0.24% Árváltozás (7D) +1.57% Árváltozás (7D) +1.57%

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) valós idejű ár: $1.12. Az elmúlt 24 órában, a(z)WABASUSDC legalacsonyabb ára $ 1.073, legmagasabb ára pedig $ 1.14 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WABASUSDC valaha volt legmagasabb ára $ 2.18, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.011 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WABASUSDC változása a következő volt: +0.24% az elmúlt órában, +0.24% az elmúlt 24 órában, és +1.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) piaci információk

Piaci érték $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M Forgalomban lévő készlet 7.21M 7.21M 7.21M Teljes tokenszám 7,208,961.340592 7,208,961.340592 7,208,961.340592

A(z) Wrapped Aave Base USDC jelenlegi piaci plafonja $ 8.29M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WABASUSDC keringésben lévő tokenszáma 7.21M, és a teljes tokenszám 7208961.340592. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.29M.