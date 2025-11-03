Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24h alacsony $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24h magas 24h alacsony $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24h magas $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Minden idők csúcspontja $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Legalacsonyabb ár $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -0.08% Árváltozás (7D) -0.89% Árváltozás (7D) -0.89%

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) valós idejű ár: $1.18. Az elmúlt 24 órában, a(z)WABASEURC legalacsonyabb ára $ 1.18, legmagasabb ára pedig $ 1.18 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WABASEURC valaha volt legmagasabb ára $ 1.2, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.16 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WABASEURC változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és -0.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) piaci információk

Piaci érték $ 195.86K$ 195.86K $ 195.86K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 195.86K$ 195.86K $ 195.86K Forgalomban lévő készlet 166.53K 166.53K 166.53K Teljes tokenszám 166,527.739349 166,527.739349 166,527.739349

A(z) Wrapped Aave Base EURC jelenlegi piaci plafonja $ 195.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WABASEURC keringésben lévő tokenszáma 166.53K, és a teljes tokenszám 166527.739349. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 195.86K.