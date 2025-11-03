Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 18.68 $ 18.68 $ 18.68 24h alacsony $ 20.32 $ 20.32 $ 20.32 24h magas 24h alacsony $ 18.68$ 18.68 $ 18.68 24h magas $ 20.32$ 20.32 $ 20.32 Minden idők csúcspontja $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 Legalacsonyabb ár $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Árváltozás (1H) +0.60% Árváltozás (1D) -6.31% Árváltozás (7D) -15.45% Árváltozás (7D) -15.45%

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) valós idejű ár: $18.93. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAAVAWAVAX legalacsonyabb ára $ 18.68, legmagasabb ára pedig $ 20.32 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAAVAWAVAX valaha volt legmagasabb ára $ 37.8, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 9.46 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAAVAWAVAX változása a következő volt: +0.60% az elmúlt órában, -6.31% az elmúlt 24 órában, és -15.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) piaci információk

Piaci érték $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K Forgalomban lévő készlet 5.76K 5.76K 5.76K Teljes tokenszám 5,755.303317182511 5,755.303317182511 5,755.303317182511

A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX jelenlegi piaci plafonja $ 108.97K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAAVAWAVAX keringésben lévő tokenszáma 5.76K, és a teljes tokenszám 5755.303317182511. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 108.97K.