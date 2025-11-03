Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24h alacsony $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24h magas 24h alacsony $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24h magas $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Minden idők csúcspontja $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Legalacsonyabb ár $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -1.71% Árváltozás (7D) -0.22% Árváltozás (7D) -0.22%

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) valós idejű ár: $1.19. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAAVAUSDT legalacsonyabb ára $ 1.16, legmagasabb ára pedig $ 1.22 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAAVAUSDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.53, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.574882 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAAVAUSDT változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -1.71% az elmúlt 24 órában, és -0.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) piaci információk

Piaci érték $ 154.12K$ 154.12K $ 154.12K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 154.12K$ 154.12K $ 154.12K Forgalomban lévő készlet 129.97K 129.97K 129.97K Teljes tokenszám 129,971.215043 129,971.215043 129,971.215043

A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT jelenlegi piaci plafonja $ 154.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAAVAUSDT keringésben lévő tokenszáma 129.97K, és a teljes tokenszám 129971.215043. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 154.12K.