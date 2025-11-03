Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 21.5 $ 21.5 $ 21.5 24h alacsony $ 23.4 $ 23.4 $ 23.4 24h magas 24h alacsony $ 21.5$ 21.5 $ 21.5 24h magas $ 23.4$ 23.4 $ 23.4 Minden idők csúcspontja $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 Legalacsonyabb ár $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Árváltozás (1H) +0.24% Árváltozás (1D) -6.75% Árváltozás (7D) -15.04% Árváltozás (7D) -15.04%

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) valós idejű ár: $21.7. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAAVASAVAX legalacsonyabb ára $ 21.5, legmagasabb ára pedig $ 23.4 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAAVASAVAX valaha volt legmagasabb ára $ 43.88, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 14.82 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAAVASAVAX változása a következő volt: +0.24% az elmúlt órában, -6.75% az elmúlt 24 órában, és -15.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) piaci információk

Piaci érték $ 267.09K$ 267.09K $ 267.09K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 267.09K$ 267.09K $ 267.09K Forgalomban lévő készlet 12.31K 12.31K 12.31K Teljes tokenszám 12,306.56671681029 12,306.56671681029 12,306.56671681029

A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX jelenlegi piaci plafonja $ 267.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAAVASAVAX keringésben lévő tokenszáma 12.31K, és a teljes tokenszám 12306.56671681029. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 267.09K.