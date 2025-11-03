TőzsdeDEX+
A(z) élő Wrapped Aave Avalanche SAVAX ár ma 21.7 USD. Kövesd nyomon a(z) WAAVASAVAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAAVASAVAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WAAVASAVAX

WAAVASAVAX árinformációk

Mi a(z) WAAVASAVAX

WAAVASAVAX tokenomikai adatai

WAAVASAVAX árelőrejelzés

Wrapped Aave Avalanche SAVAX Logó

Wrapped Aave Avalanche SAVAX Ár (WAAVASAVAX)

Nem listázott

1 WAAVASAVAX-USD élő ár:

$21.7
$21.7$21.7
-6.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:02:52 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 21.5
$ 21.5$ 21.5
24h alacsony
$ 23.4
$ 23.4$ 23.4
24h magas

$ 21.5
$ 21.5$ 21.5

$ 23.4
$ 23.4$ 23.4

$ 43.88
$ 43.88$ 43.88

$ 14.82
$ 14.82$ 14.82

+0.24%

-6.75%

-15.04%

-15.04%

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) valós idejű ár: $21.7. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAAVASAVAX legalacsonyabb ára $ 21.5, legmagasabb ára pedig $ 23.4 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAAVASAVAX valaha volt legmagasabb ára $ 43.88, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 14.82 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAAVASAVAX változása a következő volt: +0.24% az elmúlt órában, -6.75% az elmúlt 24 órában, és -15.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) piaci információk

$ 267.09K
$ 267.09K$ 267.09K

--
----

$ 267.09K
$ 267.09K$ 267.09K

12.31K
12.31K 12.31K

12,306.56671681029
12,306.56671681029 12,306.56671681029

A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX jelenlegi piaci plafonja $ 267.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAAVASAVAX keringésben lévő tokenszáma 12.31K, és a teljes tokenszám 12306.56671681029. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 267.09K.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőzmények USD

A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAXUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1.57233132393503.
A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -9.3730828100.
A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -6.4422677900.
A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.57233132393503-6.75%
30 nap$ -9.3730828100-43.19%
60 nap$ -6.4422677900-29.68%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped Aave Avalanche SAVAX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX árelőrejelzését most!

WAAVASAVAX helyi valutákra

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAAVASAVAX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)?
A(z) élő WAAVASAVAX ár a(z) USD esetében 21.7 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAAVASAVAX ára a(z) USD esetében?
A(z) WAAVASAVAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 21.7. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX piaci plafonja?
A(z) WAAVASAVAX piaci plafonja $ 267.09K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAAVASAVAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAAVASAVAX keringésben lévő tokenszáma 12.31K USD.
Mi volt a(z) WAAVASAVAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAAVASAVAX mindenkori legmagasabb ára 43.88 USD.
Mi volt a(z) WAAVASAVAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAAVASAVAX mindenkori legalacsonyabb ára 14.82 USD.
Mekkora a(z) WAAVASAVAX kereskedési volumene?
A(z) WAAVASAVAX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAAVASAVAX ára emelkedni fog idén?
A(z) WAAVASAVAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAAVASAVAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:02:52 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

