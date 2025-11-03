Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 4,525.2 $ 4,525.2 $ 4,525.2 24h alacsony $ 4,767.3 $ 4,767.3 $ 4,767.3 24h magas 24h alacsony $ 4,525.2$ 4,525.2 $ 4,525.2 24h magas $ 4,767.3$ 4,767.3 $ 4,767.3 Minden idők csúcspontja $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 Legalacsonyabb ár $ 4,345.68$ 4,345.68 $ 4,345.68 Árváltozás (1H) +0.35% Árváltozás (1D) -3.02% Árváltozás (7D) -11.28% Árváltozás (7D) -11.28%

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) valós idejű ár: $4,558.77. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAARBWSTETH legalacsonyabb ára $ 4,525.2, legmagasabb ára pedig $ 4,767.3 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAARBWSTETH valaha volt legmagasabb ára $ 6,078.71, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 4,345.68 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAARBWSTETH változása a következő volt: +0.35% az elmúlt órában, -3.02% az elmúlt 24 órában, és -11.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) piaci információk

Piaci érték $ 749.43K$ 749.43K $ 749.43K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 749.43K$ 749.43K $ 749.43K Forgalomban lévő készlet 164.39 164.39 164.39 Teljes tokenszám 164.3921382269129 164.3921382269129 164.3921382269129

A(z) Wrapped Aave Arbitrum wstETH jelenlegi piaci plafonja $ 749.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAARBWSTETH keringésben lévő tokenszáma 164.39, és a teljes tokenszám 164.3921382269129. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 749.43K.