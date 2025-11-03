Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,911.7 $ 3,911.7 $ 3,911.7 24h alacsony $ 4,121.78 $ 4,121.78 $ 4,121.78 24h magas 24h alacsony $ 3,911.7$ 3,911.7 $ 3,911.7 24h magas $ 4,121.78$ 4,121.78 $ 4,121.78 Minden idők csúcspontja $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 Legalacsonyabb ár $ 3,698.84$ 3,698.84 $ 3,698.84 Árváltozás (1H) +0.54% Árváltozás (1D) -2.90% Árváltozás (7D) -10.94% Árváltozás (7D) -10.94%

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) valós idejű ár: $3,945.07. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAARBWETH legalacsonyabb ára $ 3,911.7, legmagasabb ára pedig $ 4,121.78 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAARBWETH valaha volt legmagasabb ára $ 5,197.67, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,698.84 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAARBWETH változása a következő volt: +0.54% az elmúlt órában, -2.90% az elmúlt 24 órában, és -10.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) piaci információk

Piaci érték $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Forgalomban lévő készlet 280.29 280.29 280.29 Teljes tokenszám 280.2941969343429 280.2941969343429 280.2941969343429

A(z) Wrapped Aave Arbitrum WETH jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAARBWETH keringésben lévő tokenszáma 280.29, és a teljes tokenszám 280.2941969343429. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.11M.