Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24h alacsony $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24h magas 24h alacsony $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24h magas $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Minden idők csúcspontja $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Legalacsonyabb ár $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Árváltozás (1H) +0.72% Árváltozás (1D) +0.21% Árváltozás (7D) -0.81% Árváltozás (7D) -0.81%

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) valós idejű ár: $1.21. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAARBUSDT legalacsonyabb ára $ 1.18, legmagasabb ára pedig $ 1.21 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAARBUSDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.23, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.094 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAARBUSDT változása a következő volt: +0.72% az elmúlt órában, +0.21% az elmúlt 24 órában, és -0.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) piaci információk

Piaci érték $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Forgalomban lévő készlet 4.22M 4.22M 4.22M Teljes tokenszám 4,216,611.271814 4,216,611.271814 4,216,611.271814

A(z) Wrapped Aave Arbitrum USDT jelenlegi piaci plafonja $ 5.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAARBUSDT keringésben lévő tokenszáma 4.22M, és a teljes tokenszám 4216611.271814. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.11M.