Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24h alacsony $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24h magas 24h alacsony $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24h magas $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Minden idők csúcspontja $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Legalacsonyabb ár $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Árváltozás (1H) +0.25% Árváltozás (1D) +0.13% Árváltozás (7D) -0.78% Árváltozás (7D) -0.78%

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) valós idejű ár: $1.15. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAARBUSDCN legalacsonyabb ára $ 1.13, legmagasabb ára pedig $ 1.16 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAARBUSDCN valaha volt legmagasabb ára $ 1.18, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.046 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAARBUSDCN változása a következő volt: +0.25% az elmúlt órában, +0.13% az elmúlt 24 órában, és -0.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) piaci információk

Piaci érték $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M Forgalomban lévő készlet 4.84M 4.84M 4.84M Teljes tokenszám 4,836,475.22213 4,836,475.22213 4,836,475.22213

A(z) Wrapped Aave Arbitrum USDCn jelenlegi piaci plafonja $ 5.58M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAARBUSDCN keringésben lévő tokenszáma 4.84M, és a teljes tokenszám 4836475.22213. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.58M.