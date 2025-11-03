Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 24h alacsony $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 24h magas 24h alacsony $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 24h magas $ 1.081$ 1.081 $ 1.081 Minden idők csúcspontja $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 Legalacsonyabb ár $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Árváltozás (1H) +1.06% Árváltozás (1D) +0.51% Árváltozás (7D) -0.63% Árváltozás (7D) -0.63%

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) valós idejű ár: $1.08. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAARBGHO legalacsonyabb ára $ 1.056, legmagasabb ára pedig $ 1.081 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAARBGHO valaha volt legmagasabb ára $ 1.098, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.976544 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAARBGHO változása a következő volt: +1.06% az elmúlt órában, +0.51% az elmúlt 24 órában, és -0.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) piaci információk

Piaci érték $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Forgalomban lévő készlet 7.72M 7.72M 7.72M Teljes tokenszám 7,718,123.622956801 7,718,123.622956801 7,718,123.622956801

A(z) Wrapped Aave Arbitrum GHO jelenlegi piaci plafonja $ 8.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAARBGHO keringésben lévő tokenszáma 7.72M, és a teljes tokenszám 7718123.622956801. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.34M.