Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,960.19 $ 3,960.19 $ 3,960.19 24h alacsony $ 4,152.09 $ 4,152.09 $ 4,152.09 24h magas 24h alacsony $ 3,960.19$ 3,960.19 $ 3,960.19 24h magas $ 4,152.09$ 4,152.09 $ 4,152.09 Minden idők csúcspontja $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 Legalacsonyabb ár $ 3,833.47$ 3,833.47 $ 3,833.47 Árváltozás (1H) -0.57% Árváltozás (1D) -3.32% Árváltozás (7D) -11.22% Árváltozás (7D) -11.22%

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) valós idejű ár: $3,967.19. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAARBEZETH legalacsonyabb ára $ 3,960.19, legmagasabb ára pedig $ 4,152.09 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAARBEZETH valaha volt legmagasabb ára $ 5,048.06, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,833.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAARBEZETH változása a következő volt: -0.57% az elmúlt órában, -3.32% az elmúlt 24 órában, és -11.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) piaci információk

Piaci érték $ 355.57K$ 355.57K $ 355.57K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 355.57K$ 355.57K $ 355.57K Forgalomban lévő készlet 89.63 89.63 89.63 Teljes tokenszám 89.62873359249812 89.62873359249812 89.62873359249812

A(z) Wrapped Aave Arbitrum ezETH jelenlegi piaci plafonja $ 355.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAARBEZETH keringésben lévő tokenszáma 89.63, és a teljes tokenszám 89.62873359249812. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 355.57K.