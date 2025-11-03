Wrapped 0G (W0G) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.94681 $ 0.94681 $ 0.94681 24h alacsony $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24h magas 24h alacsony $ 0.94681$ 0.94681 $ 0.94681 24h magas $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Minden idők csúcspontja $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Legalacsonyabb ár $ 0.94681$ 0.94681 $ 0.94681 Árváltozás (1H) +0.09% Árváltozás (1D) -1.87% Árváltozás (7D) -40.62% Árváltozás (7D) -40.62%

Wrapped 0G (W0G) valós idejű ár: $1.052. Az elmúlt 24 órában, a(z)W0G legalacsonyabb ára $ 0.94681, legmagasabb ára pedig $ 1.13 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) W0G valaha volt legmagasabb ára $ 3.31, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.94681 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) W0G változása a következő volt: +0.09% az elmúlt órában, -1.87% az elmúlt 24 órában, és -40.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped 0G (W0G) piaci információk

Piaci érték $ 12.77M$ 12.77M $ 12.77M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.77M$ 12.77M $ 12.77M Forgalomban lévő készlet 12.14M 12.14M 12.14M Teljes tokenszám 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

A(z) Wrapped 0G jelenlegi piaci plafonja $ 12.77M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) W0G keringésben lévő tokenszáma 12.14M, és a teljes tokenszám 12139349.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.77M.