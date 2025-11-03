TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Wrapped 0G ár ma 1.052 USD. Kövesd nyomon a(z) W0G USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) W0G ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Wrapped 0G ár ma 1.052 USD. Kövesd nyomon a(z) W0G USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) W0G ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: W0G

W0G árinformációk

Mi a(z) W0G

W0G tokenomikai adatai

W0G árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Wrapped 0G Logó

Wrapped 0G Ár (W0G)

Nem listázott

1 W0G-USD élő ár:

$1.057
$1.057$1.057
-1.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Wrapped 0G (W0G) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:58 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.94681
$ 0.94681$ 0.94681
24h alacsony
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24h magas

$ 0.94681
$ 0.94681$ 0.94681

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

$ 0.94681
$ 0.94681$ 0.94681

+0.09%

-1.87%

-40.62%

-40.62%

Wrapped 0G (W0G) valós idejű ár: $1.052. Az elmúlt 24 órában, a(z)W0G legalacsonyabb ára $ 0.94681, legmagasabb ára pedig $ 1.13 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) W0G valaha volt legmagasabb ára $ 3.31, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.94681 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) W0G változása a következő volt: +0.09% az elmúlt órában, -1.87% az elmúlt 24 órában, és -40.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Wrapped 0G (W0G) piaci információk

$ 12.77M
$ 12.77M$ 12.77M

--
----

$ 12.77M
$ 12.77M$ 12.77M

12.14M
12.14M 12.14M

12,139,349.0
12,139,349.0 12,139,349.0

A(z) Wrapped 0G jelenlegi piaci plafonja $ 12.77M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) W0G keringésben lévő tokenszáma 12.14M, és a teljes tokenszám 12139349.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.77M.

Wrapped 0G (W0G) árelőzmények USD

A(z) Wrapped 0GUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.020132120646923.
A(z) Wrapped 0G USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.6929091628.
A(z) Wrapped 0G USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Wrapped 0G USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.020132120646923-1.87%
30 nap$ -0.6929091628-65.86%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Wrapped 0G (W0G)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Wrapped 0G árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Wrapped 0G (W0G) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Wrapped 0G (W0G) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Wrapped 0G rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Wrapped 0G árelőrejelzését most!

W0G helyi valutákra

Wrapped 0G (W0G) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Wrapped 0G (W0G) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) W0G token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Wrapped 0G (W0G)

Mennyit ér ma a(z) Wrapped 0G (W0G)?
A(z) élő W0G ár a(z) USD esetében 1.052 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) W0G ára a(z) USD esetében?
A(z) W0G jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.052. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Wrapped 0G piaci plafonja?
A(z) W0G piaci plafonja $ 12.77M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) W0G keringésben lévő tokenszáma?
A(z) W0G keringésben lévő tokenszáma 12.14M USD.
Mi volt a(z) W0G mindenkori legmagasabb ára?
A(z) W0G mindenkori legmagasabb ára 3.31 USD.
Mi volt a(z) W0G mindenkori legmagasabb ár?
A(z) W0G mindenkori legalacsonyabb ára 0.94681 USD.
Mekkora a(z) W0G kereskedési volumene?
A(z) W0G élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) W0G ára emelkedni fog idén?
A(z) W0G a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) W0G árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:58 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,943.67
$107,943.67$107,943.67

-1.96%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,749.30
$3,749.30$3,749.30

-2.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.22
$178.22$178.22

-3.02%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0700
$1.0700$1.0700

-15.20%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,943.67
$107,943.67$107,943.67

-1.96%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,749.30
$3,749.30$3,749.30

-2.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.22
$178.22$178.22

-3.02%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.16
$88.16$88.16

-0.49%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4466
$2.4466$2.4466

-2.13%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0333
$0.0333$0.0333

-33.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05673
$0.05673$0.05673

+183.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10371
$0.10371$0.10371

+25.54%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001963
$0.000000001963$0.000000001963

+351.26%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000514
$0.0000514$0.0000514

+103.96%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005451
$0.00005451$0.00005451

+48.89%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010192
$0.0010192$0.0010192

+32.89%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000494
$0.000000000494$0.000000000494

+26.99%