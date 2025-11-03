WPAY (WPAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.170012 24h alacsony $ 0.172418 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.262798 Legalacsonyabb ár $ 0.04720244 Árváltozás (1H) +0.04% Árváltozás (1D) -0.19% Árváltozás (7D) +0.44%

WPAY (WPAY) valós idejű ár: $0.171192. Az elmúlt 24 órában, a(z)WPAY legalacsonyabb ára $ 0.170012, legmagasabb ára pedig $ 0.172418 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WPAY valaha volt legmagasabb ára $ 0.262798, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04720244 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WPAY változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, -0.19% az elmúlt 24 órában, és +0.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WPAY (WPAY) piaci információk

Piaci érték $ 2.04M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.71B Forgalomban lévő készlet 11.92M Teljes tokenszám 10,000,000,000.0

A(z) WPAY jelenlegi piaci plafonja $ 2.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WPAY keringésben lévő tokenszáma 11.92M, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.71B.