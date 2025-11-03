TőzsdeDEX+
A(z) élő WPAY ár ma 0.171192 USD. Kövesd nyomon a(z) WPAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WPAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő WPAY ár ma 0.171192 USD. Kövesd nyomon a(z) WPAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WPAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WPAY

WPAY árinformációk

Mi a(z) WPAY

WPAY fehér könyv

WPAY hivatalos webhely

WPAY tokenomikai adatai

WPAY árelőrejelzés

WPAY Logó

WPAY Ár (WPAY)

Nem listázott

1 WPAY-USD élő ár:

$0.170964
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
WPAY (WPAY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:51 (UTC+8)

WPAY (WPAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.170012
24h alacsony
$ 0.172418
24h magas

$ 0.170012
$ 0.172418
$ 0.262798
$ 0.04720244
+0.04%

-0.19%

+0.44%

+0.44%

WPAY (WPAY) valós idejű ár: $0.171192. Az elmúlt 24 órában, a(z)WPAY legalacsonyabb ára $ 0.170012, legmagasabb ára pedig $ 0.172418 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WPAY valaha volt legmagasabb ára $ 0.262798, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04720244 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WPAY változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, -0.19% az elmúlt 24 órában, és +0.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WPAY (WPAY) piaci információk

$ 2.04M
--
$ 1.71B
11.92M
10,000,000,000.0
A(z) WPAY jelenlegi piaci plafonja $ 2.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WPAY keringésben lévő tokenszáma 11.92M, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.71B.

WPAY (WPAY) árelőzmények USD

A(z) WPAYUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0003357617235485.
A(z) WPAY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0072534050.
A(z) WPAY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0086766610.
A(z) WPAY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0112836141151554.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0003357617235485-0.19%
30 nap$ -0.0072534050-4.23%
60 nap$ -0.0086766610-5.06%
90 nap$ +0.0112836141151554+7.06%

Mi a(z) WPAY (WPAY)

Wirex Pay represents the future of digital payments, seamlessly integrating blockchain technology with traditional finance. Designed as a modular payment chain and incubated by Wirex, a global leader in the crypto debit card market, Wirex Pay leverages the power of Polygon ZK to offer unparalleled transaction efficiency and security. Supported by Visa, Wirex Pay aligns closely with Visa's vision for the future of payments, emphasizing collaboration in driving fintech innovation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WPAY (WPAY) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

WPAY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WPAY (WPAY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WPAY (WPAY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WPAY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WPAY árelőrejelzését most!

WPAY helyi valutákra

WPAY (WPAY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WPAY (WPAY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WPAY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WPAY (WPAY)

Mennyit ér ma a(z) WPAY (WPAY)?
A(z) élő WPAY ár a(z) USD esetében 0.171192 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WPAY ára a(z) USD esetében?
A(z) WPAY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.171192. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WPAY piaci plafonja?
A(z) WPAY piaci plafonja $ 2.04M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WPAY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WPAY keringésben lévő tokenszáma 11.92M USD.
Mi volt a(z) WPAY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WPAY mindenkori legmagasabb ára 0.262798 USD.
Mi volt a(z) WPAY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WPAY mindenkori legalacsonyabb ára 0.04720244 USD.
Mekkora a(z) WPAY kereskedési volumene?
A(z) WPAY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WPAY ára emelkedni fog idén?
A(z) WPAY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WPAY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:51 (UTC+8)

WPAY (WPAY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

