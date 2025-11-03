Worthless (WORTHLESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03480498 24h alacsony $ 0.03877429 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.09603 Legalacsonyabb ár $ 0.01145166 Árváltozás (1H) +0.59% Árváltozás (1D) -2.64% Árváltozás (7D) -7.31%

Worthless (WORTHLESS) valós idejű ár: $0.03648495. Az elmúlt 24 órában, a(z)WORTHLESS legalacsonyabb ára $ 0.03480498, legmagasabb ára pedig $ 0.03877429 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WORTHLESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.09603, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01145166 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WORTHLESS változása a következő volt: +0.59% az elmúlt órában, -2.64% az elmúlt 24 órában, és -7.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Worthless (WORTHLESS) piaci információk

Piaci érték $ 36.18M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 36.18M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Worthless jelenlegi piaci plafonja $ 36.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WORTHLESS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.18M.