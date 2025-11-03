TőzsdeDEX+
A(z) élő WORT ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WORT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WORT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WORT

WORT árinformációk

Mi a(z) WORT

WORT hivatalos webhely

WORT tokenomikai adatai

WORT árelőrejelzés

WORT Ár (WORT)

Nem listázott

1 WORT-USD élő ár:

--
----
-3.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
WORT (WORT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:25 (UTC+8)

WORT (WORT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0021556
$ 0.0021556$ 0.0021556

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.25%

-36.05%

-36.05%

WORT (WORT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WORT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WORT valaha volt legmagasabb ára $ 0.0021556, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WORT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.25% az elmúlt 24 órában, és -36.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WORT (WORT) piaci információk

$ 79.95K
$ 79.95K$ 79.95K

--
----

$ 79.95K
$ 79.95K$ 79.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) WORT jelenlegi piaci plafonja $ 79.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WORT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 79.95K.

WORT (WORT) árelőzmények USD

A(z) WORTUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) WORT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WORT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WORT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.25%
30 nap$ 0-58.53%
60 nap$ 0-88.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) WORT (WORT)

$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month.

Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk.

The token’s cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort’s long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem.

Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WORT (WORT) Erőforrás

Hivatalos webhely

WORT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WORT (WORT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WORT (WORT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WORT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WORT árelőrejelzését most!

WORT helyi valutákra

WORT (WORT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WORT (WORT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WORT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WORT (WORT)

Mennyit ér ma a(z) WORT (WORT)?
A(z) élő WORT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WORT ára a(z) USD esetében?
A(z) WORT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WORT piaci plafonja?
A(z) WORT piaci plafonja $ 79.95K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WORT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WORT keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) WORT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WORT mindenkori legmagasabb ára 0.0021556 USD.
Mi volt a(z) WORT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WORT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WORT kereskedési volumene?
A(z) WORT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WORT ára emelkedni fog idén?
A(z) WORT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WORT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:25 (UTC+8)

WORT (WORT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

