WorldCoin (WDC) tokennel kapcsolatos információk Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature. Hivatalos webhely: http://www.worldcoin.global/ Vásárolj most WDC tokent!

WorldCoin (WDC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WorldCoin (WDC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Teljes tokenszám: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 365.36K $ 365.36K $ 365.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.03189473 $ 0.03189473 $ 0.03189473 Minden idők mélypontja: $ 0.00179937 $ 0.00179937 $ 0.00179937 Jelenlegi ár: $ 0.0026008 $ 0.0026008 $ 0.0026008 További tudnivalók a(z) WorldCoin (WDC) áráról

WorldCoin (WDC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WorldCoin (WDC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WDC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WDC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WDC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WDC token élő árfolyamát!

