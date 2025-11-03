TőzsdeDEX+
A(z) élő World Computer Money ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WCM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WCM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

--
----
-6.10%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
World Computer Money (WCM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:17 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00125507
$ 0.00125507$ 0.00125507

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-6.18%

-11.08%

-11.08%

World Computer Money (WCM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WCM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WCM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00125507, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WCM változása a következő volt: +0.29% az elmúlt órában, -6.18% az elmúlt 24 órában, és -11.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

World Computer Money (WCM) piaci információk

$ 43.54K
$ 43.54K$ 43.54K

--
----

$ 43.54K
$ 43.54K$ 43.54K

924.93M
924.93M 924.93M

924,929,416.8968393
924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

A(z) World Computer Money jelenlegi piaci plafonja $ 43.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WCM keringésben lévő tokenszáma 924.93M, és a teljes tokenszám 924929416.8968393. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.54K.

World Computer Money (WCM) árelőzmények USD

A(z) World Computer MoneyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) World Computer Money USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) World Computer Money USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) World Computer Money USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.18%
30 nap$ 0-52.54%
60 nap$ 0-94.46%
90 nap$ 0--

Mi a(z) World Computer Money (WCM)

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

World Computer Money (WCM) Erőforrás

Hivatalos webhely

World Computer Money árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) World Computer Money (WCM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) World Computer Money (WCM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) World Computer Money rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) World Computer Money árelőrejelzését most!

WCM helyi valutákra

World Computer Money (WCM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) World Computer Money (WCM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WCM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: World Computer Money (WCM)

Mennyit ér ma a(z) World Computer Money (WCM)?
A(z) élő WCM ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WCM ára a(z) USD esetében?
A(z) WCM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) World Computer Money piaci plafonja?
A(z) WCM piaci plafonja $ 43.54K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WCM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WCM keringésben lévő tokenszáma 924.93M USD.
Mi volt a(z) WCM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WCM mindenkori legmagasabb ára 0.00125507 USD.
Mi volt a(z) WCM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WCM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WCM kereskedési volumene?
A(z) WCM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WCM ára emelkedni fog idén?
A(z) WCM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WCM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:17 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

