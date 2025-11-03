World Computer Money (WCM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00125507$ 0.00125507 $ 0.00125507 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.29% Árváltozás (1D) -6.18% Árváltozás (7D) -11.08% Árváltozás (7D) -11.08%

World Computer Money (WCM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WCM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WCM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00125507, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WCM változása a következő volt: +0.29% az elmúlt órában, -6.18% az elmúlt 24 órában, és -11.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

World Computer Money (WCM) piaci információk

Piaci érték $ 43.54K$ 43.54K $ 43.54K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 43.54K$ 43.54K $ 43.54K Forgalomban lévő készlet 924.93M 924.93M 924.93M Teljes tokenszám 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

A(z) World Computer Money jelenlegi piaci plafonja $ 43.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WCM keringésben lévő tokenszáma 924.93M, és a teljes tokenszám 924929416.8968393. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 43.54K.