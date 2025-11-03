World Cat (WORLD CAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01746017 $ 0.01746017 $ 0.01746017 24h alacsony $ 0.02174896 $ 0.02174896 $ 0.02174896 24h magas 24h alacsony $ 0.01746017$ 0.01746017 $ 0.01746017 24h magas $ 0.02174896$ 0.02174896 $ 0.02174896 Minden idők csúcspontja $ 0.09714$ 0.09714 $ 0.09714 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.85% Árváltozás (1D) -16.78% Árváltozás (7D) -34.45% Árváltozás (7D) -34.45%

World Cat (WORLD CAT) valós idejű ár: $0.01758281. Az elmúlt 24 órában, a(z)WORLD CAT legalacsonyabb ára $ 0.01746017, legmagasabb ára pedig $ 0.02174896 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WORLD CAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.09714, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WORLD CAT változása a következő volt: -2.85% az elmúlt órában, -16.78% az elmúlt 24 órában, és -34.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

World Cat (WORLD CAT) piaci információk

Piaci érték $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Forgalomban lévő készlet 80.00M 80.00M 80.00M Teljes tokenszám 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

A(z) World Cat jelenlegi piaci plafonja $ 1.41M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WORLD CAT keringésben lévő tokenszáma 80.00M, és a teljes tokenszám 79999978.71555756. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.41M.