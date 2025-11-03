TőzsdeDEX+
A(z) élő World Cat ár ma 0.01758281 USD. Kövesd nyomon a(z) WORLD CAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WORLD CAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WORLD CAT

WORLD CAT árinformációk

Mi a(z) WORLD CAT

WORLD CAT hivatalos webhely

WORLD CAT tokenomikai adatai

WORLD CAT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

World Cat Logó

World Cat Ár (WORLD CAT)

Nem listázott

1 WORLD CAT-USD élő ár:

$0.01758158
$0.01758158
-16.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
World Cat (WORLD CAT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:10 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01746017
$ 0.01746017
24h alacsony
$ 0.02174896
$ 0.02174896
24h magas

$ 0.01746017
$ 0.01746017

$ 0.02174896
$ 0.02174896

$ 0.09714
$ 0.09714

$ 0
$ 0

-2.85%

-16.78%

-34.45%

-34.45%

World Cat (WORLD CAT) valós idejű ár: $0.01758281. Az elmúlt 24 órában, a(z)WORLD CAT legalacsonyabb ára $ 0.01746017, legmagasabb ára pedig $ 0.02174896 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WORLD CAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.09714, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WORLD CAT változása a következő volt: -2.85% az elmúlt órában, -16.78% az elmúlt 24 órában, és -34.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

World Cat (WORLD CAT) piaci információk

$ 1.41M
$ 1.41M

--
--

$ 1.41M
$ 1.41M

80.00M
80.00M

79,999,978.71555756
79,999,978.71555756

A(z) World Cat jelenlegi piaci plafonja $ 1.41M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WORLD CAT keringésben lévő tokenszáma 80.00M, és a teljes tokenszám 79999978.71555756. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.41M.

World Cat (WORLD CAT) árelőzmények USD

A(z) World CatUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00354584011351266.
A(z) World Cat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0112935162.
A(z) World Cat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0118301084.
A(z) World Cat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0209795463253866.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00354584011351266-16.78%
30 nap$ -0.0112935162-64.23%
60 nap$ -0.0118301084-67.28%
90 nap$ -0.0209795463253866-54.40%

Mi a(z) World Cat (WORLD CAT)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

World Cat (WORLD CAT) Erőforrás

Hivatalos webhely

World Cat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) World Cat (WORLD CAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) World Cat (WORLD CAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) World Cat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) World Cat árelőrejelzését most!

WORLD CAT helyi valutákra

World Cat (WORLD CAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) World Cat (WORLD CAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WORLD CAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: World Cat (WORLD CAT)

Mennyit ér ma a(z) World Cat (WORLD CAT)?
A(z) élő WORLD CAT ár a(z) USD esetében 0.01758281 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WORLD CAT ára a(z) USD esetében?
A(z) WORLD CAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01758281. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) World Cat piaci plafonja?
A(z) WORLD CAT piaci plafonja $ 1.41M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WORLD CAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WORLD CAT keringésben lévő tokenszáma 80.00M USD.
Mi volt a(z) WORLD CAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WORLD CAT mindenkori legmagasabb ára 0.09714 USD.
Mi volt a(z) WORLD CAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WORLD CAT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WORLD CAT kereskedési volumene?
A(z) WORLD CAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WORLD CAT ára emelkedni fog idén?
A(z) WORLD CAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WORLD CAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:01:10 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,904.04

$3,746.84

$177.99

$1.0657

$0.9999

$107,904.04

$3,746.84

$177.99

$88.09

$2.4458

$0.00000

$0.00000

$0.0335

$0.05670

$0.10370

$0.000000001948

$0.0000514

$0.00005512

$0.0010326

$0.000000000493

