Woolly Mouse (WOOLLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Woolly Mouse (WOOLLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Woolly Mouse (WOOLLY) tokennel kapcsolatos információk This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation. Hivatalos webhely: https://pump.fun/coin/47NF9q76FaLAbZQmBaHeeUWYsEn4Rt4qjmh1oACipump Vásárolj most WOOLLY tokent!

Woolly Mouse (WOOLLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Woolly Mouse (WOOLLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.03K $ 23.03K $ 23.03K Teljes tokenszám: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.03K $ 23.03K $ 23.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.003208 $ 0.003208 $ 0.003208 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Woolly Mouse (WOOLLY) áráról

Woolly Mouse (WOOLLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Woolly Mouse (WOOLLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WOOLLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WOOLLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WOOLLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WOOLLY token élő árfolyamát!

WOOLLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WOOLLY kapcsán? WOOLLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WOOLLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

