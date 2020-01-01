Woofi the genius dog (WOOFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Woofi the genius dog (WOOFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Woofi the genius dog (WOOFI) tokennel kapcsolatos információk We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Hivatalos webhely: https://www.wooficoin.com/ Vásárolj most WOOFI tokent!

Woofi the genius dog (WOOFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Woofi the genius dog (WOOFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 601.93K $ 601.93K $ 601.93K Teljes tokenszám: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M Keringésben lévő tokenszám: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 601.93K $ 601.93K $ 601.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.00595592 $ 0.00595592 $ 0.00595592 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00060728 $ 0.00060728 $ 0.00060728 További tudnivalók a(z) Woofi the genius dog (WOOFI) áráról

Woofi the genius dog (WOOFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Woofi the genius dog (WOOFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WOOFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WOOFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WOOFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WOOFI token élő árfolyamát!

WOOFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WOOFI kapcsán? WOOFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WOOFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

