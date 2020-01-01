woofer (WOOFER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) woofer (WOOFER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

woofer (WOOFER) tokennel kapcsolatos információk woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud. Hivatalos webhely: https://solanawoofer.xyz/ Vásárolj most WOOFER tokent!

woofer (WOOFER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) woofer (WOOFER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.27K Teljes tokenszám: $ 4.28B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.28B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.27K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

woofer (WOOFER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) woofer (WOOFER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WOOFER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WOOFER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WOOFER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WOOFER token élő árfolyamát!

